Oddział zakaźny w zielonogórskim szpitalu wraca do pracy sprzed pandemii. Doktor Smykał: to napawa nas optymizmem, ale z pewną rezerwą Natalia Dyjas-Szatkowska

- Po 14 miesiącach kliniczny oddział chorób zakaźnych przestaje być oddziałem dla chorych na COVID-19 i wraca do swojej regularnej pracy, takiej jak sprzed pandemii - poinformował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. To efekt tego, że chorych z koronawirusem jest coraz mniej. Co w takim razie będzie ze szpitalem tymczasowym?