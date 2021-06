Odsłonięcie zwycięskiego muralu z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak wyglądają inne nagrodzone prace na budynkach uczelni?

Zwycięski mural z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego

Aleksander Buchowiecki za zajęcie I miejsca otrzymał nagrodę w wysokości 1500 zł.

Autor podpisał się na budynku pod swoją pracą.

- Napisała do mnie znajoma, gdy czytałem książkę. I powiedziała o konkursie. Pomyślałem, a dlaczego by nie namalować jej… ? Nie jestem mistrzem w malowaniu, ale poszperałem, pooglądałem i po dwóch tygodniach namalowałem projekt – mówi zwycięzca konkursu. – Bardzo się cieszę, że student pierwszego roku i to nieartystycznego kierunku stanął na podium.

Mural przedstawia kobietę z księgą, będącą symbolem uczelni. Jest też deszcz, ale on omija księgę. Są też kwiaty i okulary, na których widnieje napis: 20 lat. Przez te okulary wszyscy mogą oglądać rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego.