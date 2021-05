Odzyskano płytę nagrobną z cmentarza. Ktoś chciał ją sprzedać w internecie

NOWE Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje na opinię rzecznika generalnego TSUE. "Kolejna próba ingerencji w polską tożsamość i suwerenność"

- Ta opinia to jest kolejna, to jest kolejna opinia, która w bezprawny sposób próbuje ingerować w polską tożsamość narodową, polską suwerenność , ponieważ Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji do ingerowania w organizację sądownictwa a państwie członkowskim – mówił podczas konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.