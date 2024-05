Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty

Rozchodzą się jak świeże bułeczki

Wyglądają jak zielone mini-miasto!

Ceny działek są bardzo zróżnicowane

Ogłoszenia o działkach na sprzedaż można znaleźć najczęściej w internetowych serwisach z nieruchomościami, gdzie zwykle zamieszczają je sami działkowcy. Informacje o działkach do nabycia są również zawieszane na tablicach ogłoszeń na terenach konkretnych ogrodów działkowych. Ceny działek są bardzo zróżnicowane i zależą nie tylko od powierzchni, ale też od tego, jakie domki czy altanki się na nich znajdują, jakie są nasadzenia oraz infrastruktura. Za mało zagospodarowaną działkę bez altany i nasadzeń zapłacimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Działka zadbana, wyposażona w niezbędną infrastrukturę oraz posiadającą bogatą roślinność, to już koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak uzyskać prawo do działki?

Działka znajdująca się na terenie rodzinnych ogródków działkowych, nie może zostać wykupiona. Ogródki działkowe można jedynie dzierżawić. Jednak to, co na działce zostaje nasadzone, należy do jej właściciela, a nie do zarządcy. Prawo do użytkowania działki nie podlega też prawu spadkowemu. By nabyć prawa do działki należy podpisać umowę dzierżawy działkowej, która zawierana jest na czas nieoznaczony. Ale możemy również przejąć prawa do dzierżawy od innego działkowca. W takim wypadku podpisujemy z nim umowę przeniesienia praw do działki.

