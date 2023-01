Ogromne kolejki do aptek w Zielonej Górze w święta. Czy powtórzą się w Nowy Rok? Czy będzie więcej dyżurnych aptek w mieście w święta?

Prezes izby odniosła się też do komentarzy w mediach społecznościowych, w których pacjenci zarzucali aptekarzom, że ci nie chcą dyżurować.

– Jesteśmy jedynym zawodem medycznym, którego praca nie jest finansowana ani przez samorządy, ani przez państwo. Kiedy są dyżury na SOR-ze, czy dyżury opieki stomatologicznej, za to płaci państwo, a dyżury aptek to trochę przymus z reliktu przeszłości, kiedy apteki były państwowe i dyżury były opłacane przez państwo. Teraz są to prywatne przedsiębiorstwa. To jest taki przymus pracy bez płacy – wyjaśnia prezes izby. – Ale te dyżury są pełnione, czy to jest grafik ustalany przez miasto, czy powiat, zawsze te dyżury są pełnione.