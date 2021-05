Ogromne korki na granicy z Niemcami. Dojazd do Świecka utrudniony. Armagedon drogowy trwa od poniedziałku

Armagedon na drogach dojazdowych do granicy z Niemcami zaczął się już w poniedziałek, 24 maja, w godzinach popołudniowych. To już kolejna doba, kiedy autostrada A2 i drogi prowadzące do przejścia granicznego w Świecku się korkują.

Ogromne korki na granicy z Niemcami Drogowy armagedon zaczął się już w poniedziałek, 24 maja, w godzinach popołudniowych. Jak informowali nas Czytelnicy, na autostradzie po stronie niemieckiej, około 20 kilometrów od Frankfurtu doszło do wypadku. Nie trzeba było długo czekać, by wszystkie drogi dojazdowe do przejścia granicznego w Świecku zostały zablokowane przez ogromny korek. Na zdjęciach, które dostaliśmy od naszego Czytelnika widać, że zniecierpliwieni ludzie wychodzili z auta, siadali na barierkach, by zaczerpnąć świeżego powietrza. - Staliśmy w korku ponad dwie godziny - informuje nas Marcin Gall. WIDEO: Nowe przepisy przy wjeździe do Niemiec. Co musisz wiedzieć, aby pokonać granicę?

Święto w Niemczech Następnego dnia, 25 maja, sytuacja wygląda już nieco lepiej, jednak aby przekroczyć granicę w Świecku, nadal trzeba swoje odstać! Ale tym razem sytuacja spowodowana jest niemieckim świętem, które obchodzone było w poniedziałek. Z okazji Zielonych Świątek w Niemczech obowiązywał zakaz ruchu ciężarówek. Dlatego też we wtorkowy poranek wszystkie pojazdy ciężarowe ruszyły w stronę granicy.

Dlatego też dojazd z Cybinki, Kunowic i Słubic do przejścia granicznego w Świecku jest utrudniony. Jak przekazywali nam kierowcy, najgorsza sytuacja jest na autostradzie A2, gdzie korek sięgał zjazdu na Rzepin. Sznur aut ustawił się również przy Terminalu Towarowych Odpraw Celnych, za światłami przy bazarze w Słubicach, a także na drodze dojazdowej ze strony Kunowic.

Obwodnica Słubic Za każdym razem, gdy taka sytuacja się powtarza (a trzeba podkreślić, że jest tak niemal co poniedziałek), mieszkańcy biją na alarm w mediach społecznościowych, jak bardzo ważna jest kwestia wybudowania w Słubicach obwodnicy.

- Główną przyczyną jest brak obwodnicy! Tędy codziennie przyjeżdżają setki, jak nie tysiące tirów. Co tydzień, w poniedziałek główne drogi wjazdowe i wyjazdowe w Słubicach są zablokowane. Ludzie nie mogą się dostać do pracy i jak dojechać do domu! Czasami droga, którą powinno się pokonać w 10 minut zajmuje ponad godzinę. To jest makabra. Tak się po prostu nie da żyć - przekazał nam mieszkaniec Słubic po naszym ostatnim artykule.

Jak mówią nam niektórzy mieszkańcy Słubic i Kunowic - jeśli mają blisko, to do pracy wolą dojechać na rowerze. Czasowo wychodzi to o wiele korzystniej.