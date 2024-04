Ogromy pożar w Gorzowie. Płonie dach uczelni przy ulicy Teatralnej! Tekst aktualizowany

- To pożar dachu budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ulicy Teatralnej. Na miejscu są trzy zastępy straży, ale w drodze na miejsce zmierzają już dodatkowe siły i środki - relacjonuje mł. asp. Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Strażacy uwijają się jak w ukropie, ale warunki do działania mają wyjątkowo trudne, bo w okolicy pożaru panuje ogromne zadymienie. Słup czarnego dymu widać z kilku kilometrów. Ogień rozchodzi się na kolejne części budynku. Wielu mieszkańców z przerażeniem obserwuje to, co się dzieje. Wstrzymano także ruch na kolei.