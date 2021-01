Oj, Energa Toruń nie będzie mile wspominać AZS-u AJP Gorzów w tym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet

Akademiczki przystąpiły do zaległego wtorkowego meczu 17. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet nie tylko podbudowane wygraną z MBA Moskwa w EuroCup Women, która dała im awans do Top 16 tego europejskiego pucharu, ale również z indywidualnymi wyróżnieniami w tych rozgrywkach. Borislava Hristova i Megan Gustafson zostały wybrane przez władze EuroCup do najlepszej piątki ostatniej kolejki fazy grupowej. Ba, pierwszą z nich uznano MVP całej tej rundy. A do tego Agnieszkę Kaczmarczyk powołano do reprezentacji Polski na konsultacje szkoleniową w Warszawie pod koniec stycznia, w związku z lutowymi eliminacjami do mistrzostw Europy (nasza kadra narodowa na Łotwie będzie rywalizować o EuroBasket dwukrotnie z Białorusią).

A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że gorzowianki w hali AJP przy ul. Chopina rozgromiły „Katarzynki” 118:32, to to wtorkowego spotkanie były z cyklu takich, które po prostu trzeba rozegrać. Oczywiście, torunianki z pierwszej fazy sezonu zasadniczego EBLK a torunian-ki ze stycznia to inna ekipa, ale nie na tyle, by mogła toczyć wyrównaną walkę z jedynym reprezentantem biało-czerwonych w drugim co do rangi oraz prestiżu pucharze w Europie. Zwłaszcza, że grająca trenerka Emilia Tłumak, która zastąpiła przebywającego na zwolnieniu lekarskim Tomasza Herkta, nie mogła przeciw AZS-owi skorzystać z kilku podopiecznych, jak Magdalena Ziętara czy też Aleksandra Pszczolarska. Z drugiej strony, i z tymi zawodniczkami faworytem byłyby nasze panie.