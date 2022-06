Ojcowskie miasteczko zaprasza. To wydarzenie dla wszystkich ojców, ale nie tylko

Przedsięwzięcie organizuje stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem i jak mówi jego prezes Lesław Barczyński celem jest stworzenie specjalnej przestrzeni wsparcia współczesnego taty.

Chodzi wszechstronny rozwój ojców, mężów, ale również naszych rodzin. Chcemy przypominać o sprawach i wartościach, które są zapominane i wypierane przez współczesny świat. Zależy nam na budowaniu prawdziwych relacji, a nie tego do czego przyzwyczaja nas komputer, telefon i wirtualny świat - zapowiada prezentując program.

Miasteczko rozpocznie działalność w piątek 10. czerwca od 14.00. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji strefę artystyczną, strefę akcji, namiot bobasa i strefę branżową. Oficjalne otwarcie miasteczka zaplanowano na 16.00, a już pół godziny później ks. Piotr Wadowski skieruje do zebranych konferencję „O ojcostwie”.

- To jest to co robimy od kilku lat. Wspieramy relację między ojcami, a dziećmi. Spotykamy się również całymi rodzinami i spędzamy razem czas. Miasteczko Ojcowskie jest formą podzielenia się naszym doświadczeniem - dodaje Barczyński.