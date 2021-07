Oko kamery zagląda do gniazda bocianów czarnych na terenie nadleśnictwa Wolsztyn. Każdy może obejrzeć transmisję z tego niezwykłego miejsca!

Bocian czarny, znany również jako hajstra, to kuzyn powszechnie znanego bociana białego, jednak znacznie rzadszy (ok. 1500 -1800 par w Polsce). To już kolejna para tego chronionego gatunku, która upodobała sobie wolsztyńskie lasy.

Już druga para bociana czarnego na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn

Bocian czarny zamieszkuje zwykle lasy liściaste i mieszane. Gniazdo zakłada w koronach starych drzew. Jego pożywienie stanowią głównie ryby i płazy, a także małe ssaki, gady i duże owady. - Mimo tego, że na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn zdecydowanie dominuje sosna pospolita (91 proc.), w kwietniu stwierdzono osiedlenie się drugiej już pary tego ptaka. Niezwłocznie po stwierdzeniu występowania bociana, wolsztyńscy leśnicy wystąpili do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu o ustanowienie strefy ochronnej - mówi Jacek Szymków z Nadleśnictwa Wolsztyn.

Przeczytaj też: