Okrążali jeziora i zbierali punkty. Pomysł świebodzinianina na nietypową rywalizację, czyli Lake Tour Challenge

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Piotr Cal ze Świebodzina. Wydarzenie narodziło się w okresie pandemii.

Wprowadzono wówczas zakaz wejścia do lasu. Gdy go zniesiono, wymyśliłem sobie, że w maju pobiegam i okrążę jedno jezioro dziennie, taki miałem cel. Pochwaliłem się tym koledze, który stwierdził, że to bardzo fajny pomysł i zapytał, czy może się do mnie dołączyć, ale rowerem. I tak, bardzo spontanicznie, powstała formuła wydarzenia, a za cztery dni, wystartowało już 21 osób - opowiada Cal.