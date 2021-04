Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Olbrzymi pożar w Niedoradzu. W ogniu stanął były tartak

Pożar wybuchł w niedzielę, 25 kwietnia, ok. godz. 19.







Gdy byliśmy tam po 21.00, z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ciągle dojeżdżały nowe wozy i cysterny z wodą. Teren zabezpieczała policja. Z pomocą ruszyli także okoliczni rolnicy, którzy dowozili wodę.



Ogień jest trudny do opanowania, budynku raczej nie uda się uratować. Płomienie wdarły się do środka i na dach.



Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.