Olbrzymie korki na autostradzie A2 i DK18 przy granicy z Niemcami

Powodem jest dwudniowe Święto Zesłania Ducha Świętego w Niemczech. Już w poniedziałek wieczorem, 6 czerwca, na drogach dojazdowych do granicy utworzyła się kolejka ciężarówek. Niestety we wtorek rano, mimo że ruch już ruszył, sytuacja nie wygląda lepiej.

Na A2 długość korka się nie zmienia. Sznurek aut ciągnie się już od Rzepina. - Natomiast na DK18 zator narasta – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - Trudno w tej chwili oszacować jego wiarygodną długość.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Aktualizacja – godz. 12. 30

Nie mamy dobrych wieści. Na A2 kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu przed Rzepinem, by za chwilę utknąć w korku, który ciągnie się do samej granicy. Kierowcy stoją też w kolejce na DK29, prowadzącą do Słubic. Zator tworzy się już na wysokości Uradu. Trzeba się liczyć z kilkoma godzinami oczekiwania. Jak donoszą Nasze Słubice PL, wyjazd ze Słubic też jest bardzo utrudniony, wręcz prawie niemożliwy.