Opuszczone wsie, pałace, a nawet grobowce. Kiedyś piękne i zadbane, teraz wyglądają jak z horrorów. Sam możesz je odwiedzić!

Na przestrzeni lat województwo lubuskie przeżywało burzliwą historię. Niektóre, najczęściej dramatyczne wydarzenia powodowały, że ludzie opuszczali miejsca, w których do tej pory żyli. Takim wydarzeniem była choćby II wojna światowa. Ale nie tylko. Leśne ostępy kryją mroczne tajemnice sprzed lat. W Lubuskiem nie brakuje opuszczonych wsi, kościołów, pałaców, czy grobowców.



Bywa, że historia opuszczonych miejsc jest bardzo tajemnicza. Nie zawsze do końca wiadomo, dlaczego ludzie zdecydowali się porzucić swoje dotychczasowe życie i majątki.



Na kolejnych zdjęciach w galerii prezentujemy opuszczone miejsca w Lubuskiem. Co ważne, każdy może odwiedzić je na własną rękę. Należy jednak pamiętać, aby zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Często opuszczone budowle są w fatalnym stanie, dlatego najlepiej oglądać je z zewnątrz.



Wideo: Lędów - opuszczona wioska niedaleko Sulęcina