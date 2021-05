Orkiestra Dęta Zastal znów da czadu na deptaku. Wracają letnie koncerty. Pierwszy już w niedzielę, 16 maja! Leszek Kalinowski

Hurra! Muzyka łagodzi obyczaje, a my wszyscy jesteśmy już tak zestresowani, że niedzielny koncerty Orkiestry Dętej Zastal, na pewno ukoi nasze nerwy i da poczucie powrotu do normalności. Koncert rozpocznie się o godzinie 17.00 przed wejściem do budynku Filharmonii Zielonogórskiej.