Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Wielbłądy, anioły i inne osobliwości. Którędy przejdzie i kogo zobaczymy?

Trzech Króli to jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt, które ma wspominać hołd oddany Jezusowi przez trzech Mędrców ze Wschodu. W przyszłym roku wypada w sobotę 6 stycznia i właśnie wtedy ulicami przemaszerują kolorowo przebrani uczestnicy. Na orszak do Zielonej Góry tłumnie przyjeżdżają także rodziny z okolicznych miast. Frekwencja jest zawsze duża. Patronat nad Lubuskim Orszakiem Trzech Króli objął prezydent Janusz Kubicki oraz bp Tadeusz Lityński.

– Zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców. To będzie radosne wydarzenie, piękna okazja do świętowania – podkreśla radna Eleonora Szymkowiak, która organizuje wydarzenie już po raz 13.