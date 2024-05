Osłabiony Falubaz Zielona Góra przegrał z Włókniarzem Częstochowa w U24 Ekstralidze

FALUBAZ ZIELONA GÓRA – WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 38:52

Do wtorkowego pojedynku z Włókniarzem zielonogórska drużyna przystępowała jako ekipa bez porażki. Nie była jednak murowanym faworytem tego spotkania. To dlatego, że kontuzję leczy Krzysztof Sadurski, który osiem dni wcześniej nabawił się urazu prawej ręki. Poza tym groźny upadek w niedzielnej rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów miał kolejny z podstawowych juniorów zielonogórzan Oskar Hurysz.

Emocje miały być i były. Lubuskie derby do ostatniego wyścigu trzymały kibiców w napięciu. Ale końcówka meczu należała zdecydowanie do ebut.pl Stali Gorzów, która pokonała NovyHotelFalubaz Zielona…

Problemy zdrowotne Falubazu przełożyły się na przebieg pojedynku. Goście wyszli na prowadzenie już w pierwszym biegu i nie oddali go do ostatniego wyścigu. Jedynym, który dawał się we znaki młodym częstochowianom był Michał Curzytek. 22-latek był bliski zdobycia „dużego” kompletu punktów. Jedynej porażki doznał z francuskim zawodnikiem Stevenem Goretem, który w pierwszej części spotkania był jednym z lepszych zawodników gości.