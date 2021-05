Osoby niepełnosprawne mogą szczepić się w powszechnych punktach szczepień bez wcześniejszego umawiania się? Czytelniczka: wnuka odesłano!

Wróćmy jednak do sytuacji naszej Czytelniczki i jej wnuka... Sprawa, którą opisuje kobieta, miała dotyczyć punktu szczepień w namiocie przy zielonogórskim Centrum Biznesu. Robert Górski, lekarz pogotowia ratunkowego, tłumaczy nam, że punkt nie dostał dodatkowych dawek szczepionek na ten cel. Obecnie niemożliwe jest więc, by móc szczepić osoby niepełnosprawne bez kolejki.

Cel jest prosty: by maksymalnie ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

- Dziękuję za podjęcie tematu. Synowi udało się zarejestrować ostatecznie wnuka na szczepienie za dwa tygodnie - mówi nam Czytelniczka z Zielonej Góry. - Ja nie mam pretensji do lekarza. Przecież nie zabierze innym, by dać szczepionkę akurat mojemu wnukowi. To zrozumiałe. Uważam jednak, że to skandal z tymi szczepionkami, że w jednych regionach Polski dawek jest aż nadto, a u nas nie przeznaczono dodatkowej puli. Jak to się dzieje, że jedno województwo czy region jest pod tym względem bardziej uprzywilejowane, a inne mniej?