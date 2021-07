OSP Trzebów zyskała nowy wóz strażacki. Iwona będzie jeździła na ratunek

Nowe auto było bardzo potrzebne

OSP Trzebów liczy aż 35 druhów, ponadto należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowe auto było tam bardzo potrzebne. - Każdy kolejny samochód bojowo-gaśniczy to poprawa bezpieczeństwa Lubuszan, a przede wszystkim mieszkańców gminy - powiedziała podczas uroczystości przekazania europoseł Elżbieta Rafalska. Dodała, że OSP miała swój symboliczny udział finansowy w zakupie auta, ale był to przede wszystkim dar serca.

Zobacz: Lubuskie. Trzebów. Przekazanie nowego wozu strażackiego dla OSP Trzebów