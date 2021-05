Ostatnio budki dla jerzyków rozdano w Zielonej Górze w kilkanaście minut. Miasto powtórzy więc akcję. Gdzie i kiedy możesz dostać domek?

Przypomnijmy, że to m.in. radny PiS Jacek Budziński już od paru lat apelował, by w mieście montowano więcej budek i domków dla jerzyków. Tłumaczył, że to te niewielkie ptaszki są świetnymi, naturalnymi pogromcami komarów , które są ich codziennym pożywieniem. Jerzyki często polują gromadnie, możemy je zauważyć na przykład wieczorami, gdy latają wysoko na nieboskłonie i wydają charakterystyczne dźwięki.

- W sobotę, 15 maja, przed siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy ul. Zjednoczenia 110 c, czekać będzie na chętnych kolejne 200 sztuk - informuje Urząd Miasta Zielona Góra. - Budki będziemy rozdawać od godziny 10.00 do 12.00 lub do czasu rozdania wszystkich domków.

Urząd miasta przypomina także, że budkę dla takich ptaków należy zawiesić na wysokości minimum 5 metrów, czyli mniej więcej drugiego piętra.

- Pozytywny odbiór pierwszej akcji powoduje, że widzimy jeszcze zapotrzebowanie na domki - mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK w Zielonej Górze. - Jeszcze jest czas, by próbować jerzyki sprowadzać do miasta. Bo one właśnie w tym okresie wracają. Warto więc zwiększyć ich populację, by łatwiej nam się żyło latem. Rozdajemy kolejnych 200 budek. Jeśli okaże się, że mieszkańcy ich nie odbiorą, to zamontujemy je na naszych budynkach.