Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego. Kierowcy, uważajcie na drogach! Będą pojawiać się oblodzenia, gołoledź i marznący deszcz

- Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -4°C do -2°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Często mówi się, że zima zaskakuje drogowców i kierowców. Nikt nie jest przyzwyczajony do takich warunków, dlatego trzeba być uważnym na drodze. Można również udać się do szkoły doszkalania jazdy i przećwiczyć zachowania w poślizgu w obecności instruktora.

Coś do usuwania szronu i lodu z szyb

Skrobaczka do szyb i zmiotka to raczej przedmioty, które zimą znajdziemy w prawie każdym aucie. Warto wyposażyć samochód w przedmiot, który jest połączeniem skrobaczki do szyb i zmiotki. Pomoże to nam usunąć zarówno nadmiar śniegu z auta, jak i zamarzniętego lodu na szybach. Preparat do odmrażania szyb pozwoli Ci zaoszczędzić czas, kiedy bardzo się śpieszysz. Wystarczy, że spryskasz nim szyby, a po chwili zamarznięty lód roztopi się. Zimowy płyn do spryskiwaczy ma niższą temperaturę zamarzania. Oprócz uzupełnienia nim zbiornika, warto pomyśleć o wożeniu jego zapasu w bagażniku.