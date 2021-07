Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego. Mogą występować burze z gradem

Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek, 9 lipca ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa lubuskiego.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:00 dnia 09.07.2021 do godz. 24:00 dnia 09.07.2021.

Komunikat dotyczy powiatów:

gorzowski,

Gorzów Wielkopolski,

krośnieński,

międzyrzecki,

nowosolski,

słubicki,

strzelecko-drezdenecki,

sulęciński,

świebodziński,

wschowski,

Zielona Góra,

zielonogórski,

żagański,

żarski.

WIDEO: Gwałtowne burze przeszły przez województwo lubuskie