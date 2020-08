Oto Mistrzowie Urody 2020! Poznajcie laureatów naszego plebiscytu. Zwycięzcy wezmą jeszcze udział w wielkim, ogólnopolskim finale

We wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 19.30 zakończyło się głosowanie we wszystkich kategoriach plebiscytu Mistrzowie Urody. Poznaliśmy zwycięzców, którzy awansowali do ogólnopolskiego finału oraz laureatów miejsc drugich i trzecich.

Klienci wybrali MISTRZÓW URODY województwa lubuskiego - najlepszych fryzjerów, kosmetyczki, stylistki paznokci, linergistki, make-up artist, stylistki rzęs, masażystów, barberów i mistrzów tatuażu. Na laureatów czekają prestiżowe tytuły i nagrody oraz - NOWOŚĆ! - awans do ogólnopolskiego finału. Zwycięzcy z naszego województwa odbiorą dodatkowe nagrody podczas Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych BEAUTY DAYS w Ptak Warsaw Expo - największego wydarzenia dedykowanego branży kosmetycznej i fryzjerskiej w Europie Centralnej. Śmiertelny narkotyk z Chin jest już w Polsce Wideo