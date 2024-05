Oto piękna strona żużla. Stal Girls na każdym meczu zagrzewają zawodników do walki

Bez nich żużel nie byłby taki sam. Wielu kibiców nie wyobraża sobie walki na torze bez podprowadzających, które przed każdym biegiem zagrzewają kibiców i zawodników do walki. Podprowadzające Stali Gorzów, czyli Stal Girls, to naprawdę dziewczyny ze Stali. Często, szczególnie na początku sezonu, muszą wytrwać w chłodzie, a nierzadko również w deszczu.

Reprezentują klub przy wielu okazjach

Obowiązki podprowadzających nie ograniczają się jedynie do występów tuż przed biegami żużlowymi. W przerwach meczu wielokrotnie biorą udział w różnego rodzaju konkurach, organizowanych na stadionie im. Edwarda Jancarza. Reprezentują też klub podczas różnego rodzaju wydarzeń. Tak było na początku kwietnia, gdy Stal Girls pojawiły się na jednym z głównych skrzyżowań w Gorzowie Wlkp. Wraz z tablicami w kolorach kasków zawodników Stalowe Dziewczyny pojawiły się w okolicy przejścia dla pieszych przy byłej łaźni miejskiej. Były ubrane w stroje nawiązujące do nowych kevlarów pierwszej drużyny – niebieskie z elementami w kolorze miedzi. W czasie, gdy kierowcy czekali na zielone światło, „podprowadzały” one samochody tak jak to robią na zawodach żużlowych. Akcja miała miejsce 10 kwietnia i miała zachęcić kibiców do przyjścia na mecz żółto-niebieskich.