Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/16]

Oto tanie domy w Lubuskiem, które nie wymagają remontu. Posiadłości do 200 tys. zł

W czasach pandemii wiele osób zamiast kupna mieszkania decyduje się na zakup domu. Teraz jak nigdy doceniamy własne ogrody i najmniejszy kawałek podwórka, gdzie w ciszy i bez maseczki będziemy mogli delektować się słońcem i chwilami na świeżym powietrzu. Okazuje się, że wcale nie trzeba mieć milionów, by kupić swój własny dom. Na stronie otodom.pl znaleźliśmy tanie domy na sprzedaż w Lubuskiem, które nie wymagają remontów. Posiadłości do 200 tys. złotych. Przejdźcie do galerii i sprawdźcie oferty >>>



Zobacz również: Najtańsze mieszkania na sprzedaż w Lubuskiem



WIDEO: Flesz - masowo kupujemy mieszkania, rynek nieruchomości wciąż nienasycony