Oto zwyciężczynie akcji Kobieca Twarz Województwa Lubuskiego. Zostały wybrane przez jury podczas I. Forum Kobiecości

Bogumiła Niedźwiedzka to 68-letnia mieszkanka Gubina z wielkim apetytem na życie. Jak sama mówi, wiek to tylko liczba. Dowód? Największym marzeniem pani Bogumiły jest… skok na bungee i lot balonem! – Bo ja bardzo lubię adrenalinę i uwielbiam się bać – przyznaje nasza laureatka. Pani Bogumiła, głosami jury, otrzymała tytuł Kobiecej Twarzy Województwa Lubuskiego w kategorii Seniorki.

Od zawsze starała się pomagać słabszym od siebie. Nie ważne, czy mowa o ludziach, czy o zwierzętach. Wykorzystuje do tego każdą możliwą okazję, nawet swoje urodziny, podczas których organizuje zbiórki na wybrany cel. Jest osobą pogodną, upartą, zawsze dąży do obranego wcześniej celu. Jak zareagowała na wiadomość o wygranej? – O matko! Czuję euforię, że w tym wieku można jeszcze sobą zadziwić świat. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że zrobiłam na jury takie wrażenie – przyznała z nieskrywaną radością pani Bogumiła, dodając, że na Forum Kobiecości czuła się wspaniale. – Poznałam tam cudowne kobiety, jestem zachwycona. To była przygoda mojego życia!

- Mówi pani poważnie? Nie wierzę… Naprawdę, ja? – tak na informację o zwycięstwie zareagowała Natalia Roma Szulim z Gorzowa Wielkopolskiego. Pani Natalia została Kobiecą Twarzą Województwa Lubuskiego w kategorii Kobiety Dojrzałe. Niedawno, wraz z przyjaciółką, założyła fundację Kwiat Lotosu, która skierowana jest między innymi do kobiet poszkodowanych przez los, kobiet z trudnych domów, z niepełnosprawnościami, kobiet z problemami psychicznymi. – Chcemy, żeby wiedziały, że mają takie miejsce, do którego mogą przyjść, kiedy czują się źle, kiedy potrzebują pomocy. Miejsce, w którym dostaną wiatru w skrzydła lub przysłowiowego „kopa w tyłek”. Miejsce, do którego zawsze będą mogły wrócić. Chcemy, by czuły się zaopiekowane, bezpieczne, by czuły wsparcie. Żeby dowiedziały się, jak dbać o siebie w naturalny sposób, jak odnaleźć w sobie piękno – mówi nasza laureatka, która jest również instruktorem masażu i wizażu, prowadzi warsztaty, pracuje w szkole, ma instytut, w którym zajmuje się kosmetyką, ciałem kobiet. Prawdziwa kobieta instytucja! – U mnie nawet zwykła henna brwi trwa godzinę, bo zależy mi na tym, żeby każda pani, która do mnie przyjdzie, czuła się w pełni zadowolona, czuła że poświęciłam jej odpowiednio dużo czasu – dodaje pani Natalia. W planach ma również stworzenie biura wsparcia, w którym kobiety (choć mężczyznom również nie odmówi się tu pomocy) będą mogły poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku, np. o mieszkanie.

- Powiem szczerze, że ja wcale na to Forum Kobiecości nie chciałam jechać. Bo nie lubię się wychylać, pracuję sobie po cichu… Ale pojechałam. I naprawdę nie żałuję. Poznałam świetne babki. Każda z nich fajnie się realizuje. Dały mi bardzo dużo siły. Naprawdę, nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Jestem zaszczycona, że jury tak zdecydowało. Mam motyle w brzuchu! Może dzięki tej akcji o naszej fundacji usłyszy więcej kobiet? Tego bym sobie życzyła.

Ogromnym szokiem, na wieść o zwycięstwie, zareagowała również Katarzyna Samelska ze Słubic, Kobieca Twarz Województwa Lubuskiego w kategorii Matki. Pani Kasia na co dzień jest mamą na pełen etat, zajmuje się swoimi synami, pomaga im w realizacji ich pasji, zainteresowań. Gra z nimi nawet w jednej drużynie piłkarskiej! Dlatego też na sesję zdjęciową, organizowaną podczas Forum Kobiecości, przyniosła koszulkę piłkarską oraz piłkę nożną, z którymi pozowała do zdjęć. – Oprócz codziennych, macierzyńskich obowiązków, zajmuję się również moją chorą mamą. Codziennie ją odwiedzam, pomagam w wyjściach na spacer.

Udział w Forum Kobiecości dla Katarzyny Samelskiej był wyjątkowym przeżyciem. – Spotkałam tam wiele fajnych kobiet, z którymi cały czas mamy kontakt. Rozmawiamy, wciąż żyjemy tamtą sobotą (29 sierpnia – red.). Pojawiło się też wiele propozycji na kolejne spotkania. Myślę, że to będą wspaniałe, wieloletnie znajomości – dodaje.

Katarzyna Wencel z Wawrowa na co dzień jest urzędniczką. Pracuje w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Jednak jej hobby bardzo odbiega od tego, czym zajmuje się zawodowo. – Uwielbiam motory, adrenalinę i prędkość. Podczas jazdy zapominam o wszystkich zmartwieniach – mówi zwyciężczyni w kategorii córki. Kiedy telefonicznie poinformowaliśmy ją, że zdaniem jury tytuł Kobiecej Twarzy Województwa Lubuskiego trafia właśnie do niej, zaniemówiła. - Jestem w strasznym szoku, aż mi jest gorąco. Nie wiem, co mam powiedzieć.

Swój udział w Forum Kobiecości wspomina bardzo dobrze. – Poznałam świetne osoby. Już jesteśmy umówione z babeczkami na kolejne spotkanie. To był bardzo fajnie spędzony czas przyznaje.

Forum Kobiecości odbyło się w sobotę, 29 sierpnia w siedzibie „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze. Uczestniczki wzięły udział w warsztatach z samorozwoju prowadzonych przez Aleksandrę Aleksandrowicz, mogły porozmawiać z dietetyczką, Aleksandrą Majsnerowską oraz wziąć udział w sesji zdjęciowej zrealizowanej przez Annę Wańczko. Musiały zaprezentować się także na castingu, przed jury, w składzie którego zasiadły: Iwona Krzemińska - Centrum Estetyki Ciała Efekt, Ewa Jankowiak - specjalista ds. administracji "Gazety Lubuskiej" i Katarzyna Borek - dyrektor marketingu "Gazety Lubuskiej". Choć przede wszystkim, forum było okazją by się poznały, porozmawiały, wymieniły doświadczeniami. Mamy nadzieję, że z tego „babskiego spotkania” zrodzą się piękne, wieloletnie znajomości.