Otwarcie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Autyzmem w Sulechowie. Dlaczego jest tak bardzo potrzebny?

Do ośrodka będą trafiali mieszkańcy naszego regionu: dzieci, młodzież i dorośli – osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, a także rodzice i opiekunowie wymienionej grupy z szansą na skorzystanie z „opieki wytchnieniowej". Na czas pobytu podopiecznych w ośrodku, rodzice będą mogli zadbać o swoje zdrowie, zrealizować niektóre plany, pojechać do sanatorium lub zwyczajnie odpocząć od codziennych trudnych obowiązków opiekuńczych.. Koncepcję architektoniczną ośrodka stworzył Maciej Chodorowski. Budynek ma powierzchnię 345,55 m2. Jednocześnie będzie mogło w nim zamieszkać 10 osób. Założeniem jest bowiem to, by w placówce panowała rodzinna atmosfera. Koszt inwestycji to 2,2 mln zł.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Osób z Autyzmem dziękuje za pomoc w budowie

Lubuski Ośrodek Wsparcia Osób z Autyzmem to nietypowa i bardzo potrzebna placówka. Wiedzą o tym doskonale członkowie Stowarzyszenia Dalej Razem czy Fundacji Generado. Wie o tym pani Halina, która opiekuje się dorosłym już wnukiem z autyzmem. Kiedy nagle zachorowała, nie było miejsca, które byłoby w stanie przyjąć wnuka na czas jej rehabilitacji. Chłopak trafił na trzy tygodnie do szpitala psychiatrycznego. Nie jest to pojedynczy przypadek. Rodziny osób niesamodzielnych często zadają sobie pytanie: Co się stanie z moim synem, córką, wnukiem, gdy nagle będę musiała/ musiał iść do szpitala na operację? Kto się nim zaopiekuje?

Mimo różnych kłopotów, m.in. kradzieży paneli fotowoltaicznych, udało się - dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych - dokończyć zadanie. Uroczyste otwarcie ośrodka było okazją do podziękowań władzom wojewódzkim, powiatowym, gminnym, wspierającym stowarzyszeniom, sponsorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do stworzenia tej wyjątkowej placówki.

