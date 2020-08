Otwarcie nowej części Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim. Co zyskują pacjenci? Zobacz zdjęcia i film

Zakład rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zyskał nowe pomieszczenia

Zmiany pozwolą na zachowanie reżimu sanitarnego, pacjenci nie będą już musieli przechodzić przez oddział neurologii

Nowe pomieszczenia zakładu, a w szczególności nowoczesny sprzęt, umożliwią rehabilitację pacjentów ambulatoryjnych w ramach kontraktu z NFZ oraz pacjentów objętych unijnym programem profilaktyki ochrony zdrowia w zakresie schorzeń narządu ruchu



Do tej pory zakład rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze znajdował się w głównym budynku lecznicy. By pacjenci mogli niego korzystać, musieli przejść przez oddział neurologii. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, okazało się to wielką przeszkodą. To znacznie ograniczyło świadczenie usług dla osób spoza szpitala. A przecież – jak zauważył dyrektor ds. lecznictwa Antoni Ciach – rehabilitacja jest ta samo ważne jak leczenie. Stąd trzeba było znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I udało się! Obecnie rehabilitacja będzie się odbywać w dużych, specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach.