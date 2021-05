Otwierają się baseny i aquaparki! Kiedy i gdzie będzie można skorzystać z wodnych uciech

Właściciele lub administratorzy obiektów zostali zobowiązani także do regularnej dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych oraz zapewniania osobom korzystającym z obiektu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu. Powinni też pamiętać o przestrzeganiu kilkunastominutowych odstępów pomiędzy grupami osób wchodzących i wychodzących.

Na ponowne przyjecie klientów są już gotowe lubuskie baseny i aquaparki. Najszybciej, bo już w najbliższy piątek, 28 maja swoją działalność wznawia Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie , które zaprasza do siebie codziennie od godziny 6:00 rano do późnych godzin wieczornych. Na terenie obiektu skorzystać można między innymi z basenu sportowego, rekreacyjnego oraz strefy saun.

Tymczasem w sobotę, 29 maja otwarty zostanie Basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Będzie czynny od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00. a w weekendy od godziny 7:00 do godziny 22:00. Co ważne - do godziny 8:00 dostępny będzie tylko basen pływacki, ale później klienci skorzystają też z pozostałych atrakcji basenowych, które przez cały dzień będą działały naprzemiennie.