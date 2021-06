„Otwórz się na pomoc” - Twoje dziecko też może być zagrożone uzależnieniem!

Czy wiecie, że 98 procent młodzieży, która dopiero co opuściła wiek dziecięcy, ale jeszcze nie doszła do wieku dorosłego, przynajmniej raz w tygodniu porusza się w Internecie? Prawdę mówiąc, większość ludzi w wieku 9-16 lat korzysta z sieci codziennie. Łatwość pozyskiwania informacji, rozrywki i kontaktu z innymi osobami kusi, ale z drugiej strony – sprzyja uzależnieniu! By eliminować to zagrożenie trzeba uświadamiać rodzicom i samej młodzieży, jak łatwo i jak często młodzi ludzie wpadają w to uzależnienie. W akcji „Otwórz się na pomoc” już biorą udział miasta, gminy, podmioty zajmujące się sferą życia psychicznego, fundacje i osoby aktywne społecznie.

Związana z pandemią izolacja szczególnie sprzyja ucieczkom młodych ludzi w wirtualny świat. Im więcej tych ucieczek, tym łatwiej o utratę kontroli nad własną niezależnością. Pojawia się siecioholizm, albo inaczej netoholizm, który sprawia, że myśli młodego człowieka skupiają się przede wszystkim na możliwości skorzystania z Internetu. Wyróżniono sześć podstawowych objawów, wskazujących na takie uzależnienie: użytkownik stale myśli o skorzystaniu z komputera, lub telefonu, by wejść na swoje ulubione strony internetowe, korzysta z sieci, by poprawić sobie nastrój lub zapomnieć o problemach, odczuwa coraz większą potrzebę wejścia do sieci, jeśli nie może skorzystać z Internetu to jest rozdrażniony i zaniepokojony, pojawia się konflikt między nim, a jego bliskimi, dla których nie ma on już czasu, a do tego – po okresach ograniczania Internetu, użytkownik ma silną potrzebę intensywnego korzystania z sieci.

Niestety dorośli, którzy nie doceniają znaczenia Internetu w dzisiejszym życiu młodzieży, bagatelizują problem, nie zdają sobie sprawy, że może on poważnie uzależniać i prowadzić do niebezpiecznych i niekontrolowanych decyzji. I najważniejsze – że osoba wpadająca w to uzależnienie, autentycznie może potrzebować pomocy. O problemie w przystępny, a zarazem konkretny sposób mówi kampania „Otwórz się na pomoc”. Co ważne, adresowana jest ona do młodzieży, ale też do rodziców, pokazując problem i wskazując sposoby postępowania w trudnej sytuacji. Ponadto interesują się nią podmioty władzy samorządowej, organizacje i fundacje, które zainteresowane są sprawami młodzieży i rodzin. Tę właśnie nazwę - „Otwórz się na pomoc” - nosi interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu. Jego scenariusz został opracowany we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Widz nie jest tu tylko obserwatorem, ale razem z głównym bohaterem, 12-letnim Dominikiem podejmuje decyzje. Od jego wyboru zależą dalsze losy chłopca. A sprawa nie jest prosta, bo zmagający się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych Dominik może zbliżyć się do własnej rodziny, albo jeszcze bardziej się od niej oddalić, zagłębiając się w uzależnieniu od wirtualnego świata.

Film niesie także porcję autentycznych historii dzieci, spotykających się z problemami m.in. hejtu i przemocy w sieci, depresji, uzależnienia od alkoholu. Znajdziemy tu także komentarze psychologa, ułatwiające nam ocenę sytuacji. Obok sekcji „Prawdziwe historie” nie można przejść obojętnie – podobnie jak obok części poświęconej problemowi zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu. Udział w kampanii już biorą podmioty, którym nieobca jest wiedza dotycząca zdrowia psychicznego. Włączają się do niej samorządy, pracownie naukowe, fundacje i firmy, które dostrzegają nie tylko potencjał nowych technologii, ale też płynące z ich strony zagrożenia. Przez wspólne i profesjonalne działanie mogą skutecznie nieść pomoc rodzinom i młodzieży. Z województwa lubuskiego w akcji biorą udział Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie , Stare Kurowo, Deszczno, Słońsk i Międzyrzecz. Wszystkie te samorządy zdecydowały się przystąpić do naszej inicjatywy przede wszystkim po to, by przełamać tabu związane z potrzebą skorzystania z pomocy fachowców oraz po to, by wskazać mieszkańcom ścieżki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z którymi w czasie pandemii mierzy się wielu z nas.

- Obserwujemy miasto i mieszkańców. To działanie traktujemy, jako profilaktykę. Dzięki tej akcji możemy zwrócić uwagę ludziom, którzy się gorzej czują, że mogą skorzystać z fachowej pomocy, wskazać, gdzie mogą po nią sięgnąć. Obecnie żyjemy w atmosferze zagrożenia, a ta może doprowadzić do kryzysu psychicznego, dlatego musimy wiedzieć, jak działać w takiej sytuacji – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. W podobnym tonie do tej akcji odnosi się Łukasz Węglarz, zastępca wójta Starego Kurowa. - Lockdown i pandemia uwidoczniły potrzebę zadbania o zdrowie psychiczne. Zwłaszcza dzieci i młodzieży. Długotrwała izolacja może powodować naprawdę negatywne skutki, a ta akcja to ciekawy instrument z filmem interaktywnym, który z pewnością zwróci uwagę dzieci i młodzieży – mówi nam Ł. Węglarz i dodaje, że w ramach tego działania, mieszkańcy dostaną też kompleksową informację na temat miejsc i instytucji, w których mogą zwrócić się po pomoc.