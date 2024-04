Pabierowski: "Nie będzie kieszonkowych i dziwnych rozgrywek w Radzie Miasta" - mówi kandydat na prezydenta Zielonej Góry

- To jest ogromne zobowiązanie walczyć o prezydenturę Zielonej Góry — rozpoczyna Marcin Pabierowski, choć zaznacza, że to dopiero pierwszy krok.

Nie bałem się debat

Ubiegający się o stanowisko prezydenta miasta Pabierowski tłumaczy, że dotychczas prowadził kampanię bezpośrednią, wychodząc na ulice. Dzięki temu, jak mówi, nie bał się debat i rozmów, bo udało mu się dokładnie omówić program z mieszkańcami. - To jest najważniejsze. Dialog, bezpośredniość i otwartość - tłumaczy kandydat.

Poczekajmy dwa tygodnie

Marcin Pabierowski zaapelował do Janusza Kubickiego, aby przez te dwa tygodnie, nie podejmował on decyzji finansowych i strategicznych dla miasta oraz poczekał na nową Radę Miasta, która to zweryfikuje. - Poczekajmy na nowego prezydenta, którego wybiorą mieszkańcy, który będzie miał pełny mandat, a Zielona Góra będzie miała pełną jasność kto rządzi — mówi.