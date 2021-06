Padła wygrana w Lotto Plus. Znowu ktoś zgarnął fortunę! Lista lottomilionerów się powiększa

Wygrana w Lotto Plus

Choć rosnąca kumulacja Lotto nadal czeka na rozbicie, wyjątkowe szczęście uśmiechnęło się do osoby, która zagrała w Lotto Plus.

W Rzeszowie padła główna wygrana w Lotto Plus – równy 1 000 000 zł.

Wyniki losowania Lotto 15.06

Oto liczby wylosowane 15 czerwca w Lotto Plus: 12, 14, 17, 27, 29, 49.

Zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy Placu Dworcowym 1. Co ciekawe, to już druga taka wygrana w tym miejscu! Wcześniejsza „szóstka” w Lotto Plus padła dokładnie w tym samym punkcie LOTTO na rzeszowskim dworcu w sierpniu 2015 roku. To miejsce z pewnością zasługuje na miano szczęśliwej kolektury!

Rekordowe wygrane w Lotto