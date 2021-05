Pamiętacie małego Patryka Dudka na małym motorku? Zobaczcie, jak nam rósł żużlowiec Falubazu Zielona Góra

- Wcale mi to nie przeszkadza, że mama ciągle jest tak blisko - mówił Patryk Dudek. - Jest na trybunach, a ja w parkingu, to tu przecież dzieje się wszystko, co związane jest ze startami w zawodach. Mama nie wtrąca się w to, co robimy z tatą przy sprzęcie, albo jak omawiamy elementy taktyki czy techniki jazdy. Nie ma tak, że nagle przyjdzie i powie: może to zrób tak, a to inaczej. Nie musi mi doradzać. Jedynie czasem powie, żebym był ostrożny. Ale tak zdarza się mówić chyba każdej mamie.