Pamiętacie suczkę, której ciało pokrywała 3-kilogramowa skorupa z sierści? Tak wygląda teraz! Zielonogórskie schronisko szuka dla niej domu

O suczce, która została interwencyjnie odebrana przez wolontariuszy OTOZ Animals Zielona Góra, pisaliśmy wczesną wiosną tego roku:

Wtedy ta sprawa bardzo Was poruszyła. Trudno się dziwić. Sami wolontariusze mówili, że dawno czegoś takiego nie widzieli.

Sklejona sierść, kołtuny, brud. Tak wyglądała suczka, gdy uratowali ją wolontariusze z OTOZ Animals Zielona Góra. OTOZ Animals Zielona Góra

- Jej ciało pokrywała jedna wielka skorupa - opisywali wtedy wolontariusze OTOZ Animals, z zielonogórskiego inspektoratu. - Sierść wymieszaną z roztoczami, od których pracownik schroniska dostał uczulenia. Im dalej cięliśmy, tym więcej znajdowaliśmy. Zapach amoniaku nieustannie nam towarzyszył. Była ziemia, były odchody, była rozpuszczona czekolada w uchu. Kto wie, ile by jeszcze trwał ten koszmar, gdyby pogotowie nie zabrało jej właściciela. - Cięliśmy tę skorupę wszystkim - opowiadali pracownicy. - Maszynką, nożycami, nożyczkami do bandaży, a nawet nożem do tapet. Trzy osoby i ponad dwie godziny walki.