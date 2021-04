Pamiętacie tę szkołę? Kiedyś się tu uczyliście? Minęło 76 lat od powołania LO w Międzyrzeczu

PLUS W przyszłym roku znów będzie walka o szkoły. Podstawówka w Radnicy do likwidacji i przeniesienie szkoły specjalnej z Krosna Odrzańskiego

W tym roku nie dojdzie do zamknięcia szkoły podstawowej w Radnicy i przeniesienia siedziby szkoły specjalnej z Krosna Odrzańskiego do budynku po zlikwidowanej podstawówce. Działania gminy i starostwa ponownie zablokował kurator oświaty. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będziemy świadkami powtórki...