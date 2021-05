Pani Dagmara z Zielonej Góry biegała przez 12 godzin bez przerwy i pokonała 75 kilometrów. Po co? By edukować na temat chorób jelit

Dlaczego aż 12 godzin biegania ? By poczuć choć trochę te uciążliwości, z którymi na co dzień musi mierzyć się syn zielonogórzanki.

- Podczas tych 12 godzin biegania i chodzenia nagrywałam relacje live o chorobach jelit - opowiada pani Dagmara. - Chciałam przybliżyć innym informacje. Bo wciąż o tych chorobach nie za wiele wiemy. O chorobie Leśniowskiego-Crohna mówi się mało, jest niewidzialna, traktowana jako wstydliwa. Przy okazji tego biegu chciałam poczuć to, co mój 9-latek czuje codziennie - ogromne zmęczenie, bóle stawów, bóle brzucha.

Wielka zrzutka na jelita, którą zorganizowała pani Dagmara

Ile kilometrów udało się pokonać podczas 12-godzinnego marszobiegu?

Pani Dagmara podczas tych 12 godzin pokonała dystans aż 75 kilometrów.

- Było trudno, bo jeszcze dwa tygodnie przed biegiem zwichnęłam kostkę - dodaje nasza Czytelniczka. - To jeszcze bardziej pozwoliło mi czuć to, co na co dzień odczuwa mój syn.

