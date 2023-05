Para buch, koła w ruch... Odkryj z POLREGIO tajemnice Parowozowni Wolsztyn

Tym razem POLREGIO zaprasza nas w podróż z Zielonej Góry do sąsiadującego z Lubuskiem Wolsztyna, a dokładniej to wolsztyńskiej parowozowni.

Z kolei z Wolsztyna pociąg wyjedzie o godz. 15.15 i do Zielonej Góry dojedzie na godz. 16.44.

Ceny biletów w dwie strony: 75 zł.

Parowozownia jest unikatowym miejscem na mapie!

Pociąg do Wolsztyna dotrze o godz. 10.38, a zwiedzanie parowozowni rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa około godziny. Wszystkim tym, którzy o parowozowni słyszeli, ale zbyt wiele o niej nie wiedzą, podpowiadamy, że jest to wyjątkowe miejsc i z pewnością zachwyci nie tylko wytrawnych kolejarz. Parowozownia Wolsztyn ma już 116 lat i jest jedynym takim miejscem na świecie, gdzie niemal codziennie parowozy wydawane są do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich po lokalnych liniach. Na miejscu można zobaczyć też niezmiennie działające warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów. I należy podkreślić, że miejsce to nie jest skansenem, a prawdziwie działającą parowozownią!