Park Książęcy w Zatoniu i Pałac w Bojadłach rozpoczynają cykl darmowych spacerów z przewodnikiem. Pierwsze spotkanie już niedługo

Lubuskie. Gdzie na spacer?

Entuzjaści poznawania historii regionu będą zachwyceni — podzielonogórskie pałace otworzyły właśnie sezon na spacery z przewodnikiem. Wycieczki organizuje Fundacja Pałac Bojadła. Dzięki niej raz w miesiącu będziemy mogli poznać tajemnice Parku Książęcego w Zatoniu i Pałacu w Bojadłach. Cykl spacerów po zabytkowych obiektach ma trwać do wczesnej jesieni.

Jak wyglądają spacery?

Harmonogram zwiedzania z przewodnikiem

3 maja (piątek) – 15:00

22 czerwca (sobota) - 15:00

20 lipca (sobota) - 15:00

3 sierpnia (sobota) - 15:00

8 września (niedziela) - 15:00

12 października (sobota) - 15:00

Park Książęcy Zatonie:

2 maja (czwartek) - 17:00

21 czerwca (piątek) – 17:00

12 lipca (piątek) – 17:00

17 sierpnia (sobota) – 20:00

15 września (niedziela) - 17:00

13 października (niedziela) - 18:30

Poza grupowymi spacerami z przewodnikiem Park Książęcy w Zatoniu można oczywiście zwiedzać codziennie, a Pałac Bojadła od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty i niedziele od 11:00 do 17:00 - samodzielnie albo z audio przewodnikiem.

Źródło: Facebook/Park Książęcy Zatonie, Fundacja Pałac Bojadła.