Park Linowy w Zielonej Górze od soboty jest znów otwarty! Co działo się w lubianej przez mieszkańców Dolinie Gęśnika w weekend?

Deptak w Zielonej Górze pustoszeje. Wciąż przybywa lokali do wynajęcia. Pandemia powoduje zamykanie biznesów

Deptak w ostatnich latach opustoszał. Było wiele pomysłów, by go ożywić. Jedne trochę pomogły, inne nie przyniosły oczekiwanego skutku. Pandemia koronawirusa spowodowała, że to miejsce stało się jeszcze bardziej puste. Przybywa lokali do wynajęcia. Zamykane są nawet sklepy z... alkoholem.