Park ze stawami, ruinami, pałacem, kopcem widokowym. Bajeczne miejsce niedaleko Zielonej Góry

Niwiska: park, ruiny, pałac i kopiec widokowy

Park zadziwia o każdej porze roku. Teraz wiosną podziwiać tu możemy pola kwiatowe zawilców, szum wody rzeki Urzucianki, śpiew ptaków. Zachwycają stare dęby i lipy. Po dawnym wjeździe do parku i dalej aleją do pałacu zachowały się dwa czworoboczne postumenty. Na górze znajdują się latarnie. I choć wymagają gruntownego remontu, wyglądają mimo wszystko zjawiskowo. Po obu stronach rzeki ciągną się stare drzewa, stawy. Pałac jest dziś własnością prywatną, Po drugiej wojnie światowej był siedzibą Nadleśnictwa Niwiska. Na wzniesieniu stał bardzo ciekawy obiekt - kościół ewangelicki, ale popadł w ruinę. A można go było uratować. To była ciekawa świątynia zbudowana w XVIII wieku na planie krzyża. Przykład obiektu szachulcowego. Wiek później kościół został przebudowany i zyskał styl klasycystyczny. Starsi mieszkańcy pamiętają, że świątynia po wojnie pełniła funkcję kościoła katolickiego, do którego chodzili na nabożeństwa jeszcze w latach 60.