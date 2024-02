Parking na 420 miejsc przy kąpielisku H2ochla. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Roboty ruszyły

Miasto ma prawo dysponowania terenem pod parking przy kąpielisko H2Ochla

Prezydent Janusz Kubicki tłumaczy, że to z powodu przejęcia terenu, który należał do Lasów Państwowych. Tak długo trwały procedury. Obecny parking z pewnością będzie za mały na przyjęcie wszystkich chętnych, którzy będą chcieli spędzać tu czas. I to nie tylko latem. Bo H2Ochla ma żyć przez cały rok, a to dzięki licznym atrakcjom, jakie już tu powstały. A będą też kolejne…

Parking powstanie w miejscu wyciętego przez Lasy Państwowe kilka lat temu lasu.

- Pomyśleliśmy, że to idealny teren, by tu zostawiać swoje auta. Inwestycję można przeprowadzić bez konieczności ingerencji w las – mówi Janusz Kubicki. – Dopiero niedawno udało nam się uzyskać prawo dysponowania tym terenem.