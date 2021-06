Patryk Dudek zacisnął zęby i pojechał w turnieju SEC. Walczył bardzo dzielnie, ale w barażu miał olbrzymiego pecha

Niestety, w XVI gonitwie Dudek wyraźnie został na starcie . Rywale, choć tego dnia nie należeli do najlepszych, uciekli do przodu. Zawodnik Falubazu szybko dopadł jadącego na trzeciej pozycji Siergieja Łogaczowa , ale tym razem musiał uznać wyższość Jacoba Thorssella i Bartosza Smektały, który wywalczył dopiero pierwsze punkty w turnieju.

Po rundzie zasadniczej bezpośrednio do finału wjechali Michelsen i Pawlicki . W barażu swojego szczęścia szukać musieli żużlowcy z miejsc 3-6, czyli Dudek, Tarasienko, Bewley i Madsen. Lider Falubazu miał prawo jako pierwszy wybrać pole startowe. Postawił na pierwsze. Z drugiego ruszał Bewley, z trzeciego Madsen, a z czwartego Tarasienko. Niestety, "Duzers" nie wyjechał spod taśmy z powodu defektu motocykla... Do finału awansowali Bewley i Madsen, który stoczył ciekawą walkę z Tarasienką o drugą lokatę.

W finale Pawlicki pojechał metodycznie. Wystartował z pierwszego pola, najszybciej dopadł do ścieżki pod bandą i mknął po trójkę, choć zmyślnie atakował go Bewley. Tymczasem na prostej przeciwległej trzeciego okrążenia przeszarżował zamykający stawkę Michelsen i spowodował upadek Madsena. Z powtórki został wykluczony.

- Przepraszam Leona. Mam nadzieję, że z nim wszystko w porządku. Byłem na torze, widziałem, że wstał o własnych siłach - mówił na gorąco Michelsen przed kamerami stacji Eurosport.

Tymczasem w drugim podejściu do finału Pawlicki zrobił dokładnie to samo, co za pierwszym razem. Ale był wolny. Wykorzystał to Madsen, który po akcji po wewnętrznej na prostej przeciwległej trzeciego okrążenia przedarł się na czoło stawki.