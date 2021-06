Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu Zielona Góra: Chcę znów ścigać się w Grand Prix. Czuję, że tam jest moje miejsce

- Start w mistrzostwach Europy jest dla mnie bardzo ważny, tym bardziej, że wypadając z cyklu Grand Prix, w tym roku mam trochę mniej imprez – powiedział Patryk Dudek. - Wiadomo też, że przy okazji zwycięstwa w SEC zdobywa się awans do mistrzostw świata. Jak najszybciej chciałbym wrócić do Grand Prix, dlatego w mistrzostwach Europy będę walczył o to, żeby pojechać, jak najlepiej. Chcę znów ścigać się w Grand Prix, bo czuję, że tam jest moje miejsce.