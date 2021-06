Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu Zielona Góra, pojedzie w eliminacjach do cyklu Grand Prix Cezary Konarski

Wszystko wskazywało na to, że Patryk Dudek, żużlowiec Marwis.pl Falubazu Zielona Góra, nie wystartuje w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Tymczasem zdecydowano inaczej. Zielonogórzanin o awans do turnieju Grand Prix Challenge walczył będzie w zawodach kwalifikacyjnych we włoskim Terenzano.