Paweł Czapiewski: Powoli zaczynam szykować się do igrzysk olimpijskich w Tokio. Ale już w innej roli...

Ogląda pan Euro 2020 czy szykuje się do igrzysk w Tokio?

Ani to, ani to.

To co pan robi?

W pracy mam mały sajgon, bo jestem szefem Centrum Rekreacji i Sportu w Choszcznie. Plaża, basen, hotel... Teraz mamy gorący okres.

Jest pan w telewizyjnej ekipie Eurosportu na igrzyska olimpijskie. Poleci pan do Tokio?

Nie, nie lecę na igrzyska, tylko ze studia w Warszawie będziemy komentować. Zawarłem umowę z Eurosportem i można powiedzieć, że zaczynam szykować się do igrzysk.

Będzie pan komentatorem, ekspertem?

Ekspertem w studiu.

Od lekkiej atletyki, rzecz jasna.

Tak, głównie od biegów średnich i długich. Paweł Januszewski będzie od sprintów, od rzutów - pani Jolanta Kumor. Jest jeszcze Robert Korzeniowski i Ania Rogowska. Ekipę mamy podzieloną na różne konkurencje czy dziedziny lekkiej atletyki.