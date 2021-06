Paweł Czerniak został pochowany na cmentarzu w Lubsku. Strażak z komendy w Żarach zginął w tragicznym wypadku

Na cmentarzu w Lubsku pochowano starszego ogniomistrza Pawła Czerniaka. Strażaka pożegnali z wielkim, bólem najbliżsi oraz koledzy. - To nie tak miało być - powiedział st. kpt. Mariusz Morawski, komendant powiatowy PSP w Żarach.

St. ogn. Paweł Czerniak zginął w wieku 44 lat w tragicznym wypadku we wtorek 1 czerwca. Na drodze Żary - Zielona Góra doszło do zderzenia czołowego dwóch ciężarówek. Strażak prowadził jedną z nich. St. ogn. Paweł Czerniak został pochowany na cmentarzu w Lubsku. Aleksandra Łuczyńska

Jeden z samochodów ciężarowych zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka innym samochodem ciężarowym - informowała w dniu wypadku podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego zielonogórskiej policji. Niestety, w wyniku tragedii zginął kierowca tego pojazdu, który zjechał z drogi. Drugi z kierowców jest w ciężkim stanie. Paweł Czerniak żył pełnią życia - To będzie dla nas zawsze wielką tajemnicą - mówi Przemysław Czerniak, brat zmarłego. - Paweł był świetnym kierowcą, sam szkolił innych, wychodził z niejednej opresji na drodze. Żył tak krótko, ale pełnią życia, był wspaniałym człowiekiem, ojcem, bratem, partnerem. Wykorzystał ten swój czas na maksa, ale i tak to za krótko. Będzie nam go bardzo brakować, nie pogodzimy się z taką stratą.

Wideo: Pogrzeb Pawła Czerniaka na cmentarzu w Lubsku. Koledzy strażacy pożegnali go wyciem syren

Tragicznie zmarły strażak spoczął na cmentarzu w Lubsku Pawła Czerniaka pochowano na cmentarzu w Lubsku z piątek 4 czerwca. Żegnały go tłumy, kompania honorowa strażaków, wielu kolegów z pracy, ochotnicy. Niejeden ze strażaków nie krył łez, idąc w kondukcie pogrzebowym. Kolegę żegnali syrenami strażackimi. Na poduszce niesiono Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, którego nie zdążył odebrać podczas uroczystości 14 maja.

Strażacy wspominają tragicznie zmarłego kolegę - Trudno zebrać myśli, słowa, trudno uwierzyć w taką tragedię - mówił dzień po wypadku st. kpt. Mariusz Morawski, komendant powiatowy PSP w Żarach. - Jeszcze w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, był zawsze wesoły, otwarty, uśmiechnięty. Wspominał, że może w przyszłym roku przejdzie na emeryturę. Teraz pożegnamy go niestety, już na zawsze, z wielkim szacunkiem, czcią, honorem, bo na to zasłużył.

- Ile bym dał, żeby was znowu przyłapać na graniu w karty w tym samym gronie. Swoim usposobieniem sprawiałeś, że dzień stawał się lepszy. Co teraz? Jak to wszystko zrozumieć? - dodał podczas pogrzebu.