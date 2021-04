Perfekcyjna pierwsza połowa i pewne zwycięstwo zielonogórskiej Lechii

Wprawdzie Polonia Stal zamyka tabelę i ma ogromną stratę do bezpiecznej lokaty ale ostatnie dwa spotkania u siebie wygrała, a przed tygodniem potrafiła strzelić trzy gole Polonii w Bytomiu. Dodatkowo można było się obawiać, że zielonogórzanie mogą na murawie w Świdnicy odczuwać zmęczenie bo mieli w nogach środowy mecz pucharowy ze Stilonem w Gorzowie. Lechia szybko rozwiała te obawy. Zielonogórzanie na tle gospodarzy zaprezentowali dobry futbol i byli lepsi w każdym elemencie. Najważniejsze że potrafili to udokumentować golami. Zaczął Artur Małecki, potem strzałem z z karnego poprawił Mariusz Kaczmarczyk, wreszcie po indywidualnej akcji trzeciego gola zdobył Bartosz Konieczny. Po przerwie Lechia zwolniła tempo, szanowała piłkę, ale kiedy tylko miała okazję groźnie atakowała. To prawda, że miejscowi stworzyli sobie kilka okazji i zasłużyli na honorowego gola, ale nie trafili. Zrobił to Małecki który po centrze, głową po raz czwarty trafił do siatki pieczętując dobrą swoją i kolegów grę.