Piękna Dolina w Żaganiu! Tam będzie szlak krajoznawczy!

Te budowle mijamy często i nie zdajemy sobie sprawy, że to perły architektury, skarby do odkrycia

Witnica, Jankowa Żagańska, Trzebiechów, Zielona Góra... Niemal w każdej lubuskiej miejscowości można odkryć architektoniczny skarb. Kilka lat temu do okazałego budynku w Zielonej Górze, na skrzyżowaniu Ułańskiej i Westerplatte, przyszedł student. Oświadczył, że pisze o nim pracę magisterską. I tak dowiedzieliśmy się, że to dzieło jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku. Co ciekawe, nie jest to ani pierwszy, ani ostatni taki przypadek w naszym regionie. Poznaj inne "odkrycia".