Pierwsi absolwenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim złożyli przyrzeczenie. Czekamy tu na Was - mówili goście uroczystości

Pierwsi absolwenci medycyny. To najlepszy prezent na 20-lecie UZ

Rocznik 2015 - 2021 (medycyna to jedyny kierunek studiów na UZ, który trwa sześć lat) był wyjątkowy, nie tylko dlatego że pierwszy na zielonogórskiej uczelni. Ale także dlatego, że razem z nią przechodził wszelkie procesy organizacyjno-strukturalne na nowo powołanym kierunku. Co podkreślał rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, życząc absolwentom powodzenia na ogólnopolskim egzaminie lekarskim, który przez 51 absolwentami we wrześniu.

- Jesteście dla nas najlepszym prezentem na 20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego - mówił prof. Wojciech Strzyżewskim i podkreślił, że w szybkim rozwoju uczelni duży wpływ ma właśnie medycyna.