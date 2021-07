Pierwsza przewodniczka psa w historii lubuskiej policji. Spełniło się marzenie sierż. Barbary Sysak z Żagania

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Policjantka z Żagania będzie pierwszą przewodniczką psa w historii lubuskiej policji

Sierżant Barbara Sysak z jednostki w Żaganiu będzie pierwszą w historii przewodniczką psa służbowego w Lubuskiej Policji. We wtorek, 13 lipca, poznała ona swojego nowego kompana – owczarka belgijskiego Parysa. Wspólnie udali się już na szkolenie do Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach.



W historii Lubuskiej Policji nigdy nie było przewodniczki psa służbowego. Tym wyjątkowym rodzajem służby zawsze interesowali się bardziej policjanci. Teraz do grona funkcjonariuszy służących na co dzień z czworonożnymi kompanami dołączyła sierżant Barbara Sysak z komendy w Żaganiu.



We wtorek sierż. Barbara Sysak poznała Parysa – rocznego owczarka belgijskiego, z którym wspólnie udała się na szkolenie do Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach, gdzie do listopada będą poznawać tajniki tego rodzaju policyjnej służby. Dla policjantki to wyjątkowa chwila, ponieważ od początku służby w niebieskim mundurze marzyła o tym, żeby zostać przewodniczką.



Sam Parys ma zadatki na dobrego psa służbowego. Podczas wstępnej weryfikacji doskonale przeszedł testy i badania.



W Lubuskiej Policji służbę pełnią aktualnie 34 czworonogi, z których siedem to psy specjalistyczne zajmujące się wyszukiwaniem materiałów wybuchowych czy środków odurzających, jeden to pies bojowy towarzyszący na co dzień lubuskim kontrterrorystom, a 26 pozostałych to psy patrolowo-tropiące, do których grona ma dołączyć także Parys.



Wideo: Jak wygląda szkolenie psa policyjnego?





